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Датчик температуры TOYOTA Corolla (-00) охлаждающей жидкости FEBI артикул 28265 FEBI в Алматы

28265 FEBI Датчик температуры TOYOTA Corolla (-00) охлаждающей жидкости FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28265
Наименование Датчик температуры TOYOTA Corolla (-00) охлаждающей жидкости FEBI
Размер наружной резьбы 1/8" - 28
Ширина зева гаечного ключа 13
Количество присоединений 1
Материал Латунь
Вес [кг] 0,01

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 2005.09 - 2007.06
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SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 2007.04 - Выпускается

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