Главная /

/ Бренды /

/ Febi /

/ Febi 28265 Датчик температуры TOYOTA Corolla (-00) охлаждающей жидкости FEBI

Датчик температуры TOYOTA Corolla (-00) охлаждающей жидкости FEBI артикул 28265 FEBI в Алматы

Автомобиль Год MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12 MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12 MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.8 (CY3A, CY6A) 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 2.0 i (CY4A) 2010.05 - Выпускается MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 2007.02 - Выпускается MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007.02 - Выпускается MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 2007.02 - Выпускается MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) 2007.02 - Выпускается SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 AWD (GDA) 2005.09 - 2007.03 SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i R AWD (GD9) 2005.09 - 2007.03 SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) 2005.09 - 2007.03 SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 2005.09 - 2007.06 SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.5 WRX AWD (GGG) 2005.09 - 2007.06 SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S) 2005.08 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) 2007.04 - Выпускается SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) 2007.04 - Выпускается

Если хотите купить Датчик температуры TOYOTA Corolla (-00) охлаждающей жидкости FEBI FEBI с артикулом 28265 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка