|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28265
|Наименование
|Датчик температуры TOYOTA Corolla (-00) охлаждающей жидкости FEBI
|Размер наружной резьбы
|1/8" - 28
|Ширина зева гаечного ключа
|13
|Количество присоединений
|1
|Материал
|Латунь
|Вес [кг]
|0,01
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.5
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.5 Bifuel
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 Bifuel (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.8 (CY3A, CY6A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
2.0 i (CY4A)
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.2 DI-D (V88W, V98W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.2 DI-D (V88W, V98W)
2007.02 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
3.8 V6 (V87W, V97W)
2007.02 - Выпускается
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 AWD (GDA)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 i R AWD (GD9)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.5 i WRX AWD (GDG)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.0 i R AWD (GG9)
2005.09 - 2007.06
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.5 WRX AWD (GGG)
2005.09 - 2007.06
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.6 DDIS (RW 416D)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS 4x4 (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
SUZUKI
SX4 (EY, GY)
1.9 DDiS (RW 419D)
2007.04 - Выпускается
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