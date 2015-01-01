Высота [мм] 345 Наружный диаметр [мм] 397, 519 Вес [кг] 5,35

Запчасть фильтр воздушный Мерседес Актрос Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28245. У данной детали есть аналоги с номерами: SKDA2015E, 28245, SK585004701, 0040942504, 0040942404, S104240, QF36A00127. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный Мерседес Актрос Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.