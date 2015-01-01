|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28245
|Наименование
|Фильтр воздушный MERCEDES Actros FEBI
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Внутренний диаметр
|223
|Высота [мм]
|345
|Наружный диаметр [мм]
|397, 519
|Вес [кг]
|5,35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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