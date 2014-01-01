|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28232
|Наименование
|Ступица передняя Фиат Дукато
|Ширина [мм]
|99,5
|Наружный диаметр [мм]
|156, 55
|Ø фаски [мм]
|126
|Размер внутренней резьбы
|M16 x 1,5
|Количество отверстий
|5
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|3,26
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без колесного подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ступица передняя Фиат Дукато FEBI с артикулом 28232 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита