Ø фаски [мм] 126 Размер внутренней резьбы M16 x 1,5 Количество отверстий 5 Сторона установки передний мост Вес [кг] 3,26 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника

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