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Ступица передняя Фиат Дукато артикул 28232 FEBI в Алматы

28232 FEBI Ступица передняя Фиат Дукато
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28232
Наименование Ступица передняя Фиат Дукато
Ширина [мм] 99,5
Наружный диаметр [мм] 156, 55
Ø фаски [мм] 126
Размер внутренней резьбы M16 x 1,5
Количество отверстий 5
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 3,26
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника
Запчасть ступица передняя Фиат Дукато представлена по производителю FEBI с артикулом 28232. У данной детали есть аналоги с номерами: 28232 Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ступица передняя Фиат Дукато на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ступица передняя Фиат Дукато FEBI с артикулом 28232 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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