|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28224
|Наименование
|Прокладка клапанной крышки MAN F2000/TG-A 1
|Длина [мм]
|165
|Толщина [мм]
|1,55
|Ширина 1 [мм]
|142
|Ширина 2 [мм]
|105
|Вес [кг]
|0,02
|для оригинального номера
|51.03905.0157
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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