|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28209
|Наименование
|Тяга рулевая MAN поперечная L=1664 FEBI
|Длина [мм]
|1664
|Внутренний диаметр
|46
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5 RHT
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|30
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|14,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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