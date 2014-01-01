Наружный диаметр [мм] 50 Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост Вес [кг] 14,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая МАН поперечная L=1664 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28209. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX100795, 28209, 29275, 905219, 99481953, 363009, 62150000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая МАН поперечная L=1664 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.