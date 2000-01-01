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Тяга рулевая продольная MAN F2000 L=1060мм артикул 28206 FEBI в Алматы

28206 FEBI Тяга рулевая продольная MAN F2000 L=1060мм
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28206
Наименование Тяга рулевая продольная MAN F2000 L=1060мм
Длина [мм] 1060
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT
Размер наружной резьбы M24 x 1,5
Размер конуса [мм] 30
Стойка Шатун
Сторона установки передний мост
Ø трубы [мм] 48
Вес [кг] 11,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой
Если вы хотите купить тяга рулевая продольная МАН ф2000 L=1060мм, просто позвоните нам! Применяется на Ман 4 серии, Ман 3 серии, MAN F2000, Ман Ф2000. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 28206. У данной детали есть аналоги с номерами: Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая продольная MAN F2000 L=1060мм FEBI с артикулом 28206 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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