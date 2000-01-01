Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 48 Вес [кг] 11,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Если вы хотите купить тяга рулевая продольная МАН ф2000 L=1060мм, просто позвоните нам! Применяется на Ман 4 серии, Ман 3 серии, MAN F2000, Ман Ф2000. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 28206. У данной детали есть аналоги с номерами: Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI.