|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28194
|Наименование
|Смазочный материал подшипника качения
|Диапазон температуры до [°C]
|+150
|Вес [г]
|5000
|Цвет
|зеленый
|Тип контейнера
|Ведро
|Вес [кг]
|5,600
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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