|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28193
|Наименование
|Смазочный материал подшипника качения
|Диапазон температуры до [°C]
|150
|Вес [г]
|400
|Цвет
|зеленый
|Тип контейнера
|Патроны
|Вес [кг]
|0,432
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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