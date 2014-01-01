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Натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto артикул 28185 FEBI в Алматы

28185 FEBI Натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28185
Наименование Натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto
Ширина [мм] 35
Материал корпуса алюминий
Материал ходовых роликов Металл
Наружный диаметр [мм] 70
Вид эксплуатации автоматически
Вес [кг] 1,164
Запчасть натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto представлена по производителю FEBI с артикулом 28185. У данной детали есть аналоги с номерами: 28185, 0002001570, 0002001070, APV2803, 463770, 534025610, 5340256100. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto FEBI с артикулом 28185 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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