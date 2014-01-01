|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28185
|Наименование
|Натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto
|Ширина [мм]
|35
|Материал корпуса
|алюминий
|Материал ходовых роликов
|Металл
|Наружный диаметр [мм]
|70
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Вес [кг]
|1,164
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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