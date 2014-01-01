Материал ходовых роликов Металл Наружный диаметр [мм] 70 Вид эксплуатации автоматически Вес [кг] 1,164

Запчасть натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto представлена по производителю FEBI с артикулом 28185. У данной детали есть аналоги с номерами: 28185, 0002001570, 0002001070, APV2803, 463770, 534025610, 5340256100. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия натяжитель ремня LAS317417 GT-HD компрессора кондиционера Conecto на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.