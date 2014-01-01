|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28166
|Наименование
|Датчик износа тормозных колодок CHRYSLER передний FEBI
|Длина [мм]
|178
|Сторона установки
|Задний мост справа, передний мост слева, передний мост справа, Задний мост слева
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Вес [кг]
|0,007
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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