Количество крепежных отверстий 1 Толщина [мм] 75,5 Наружный диаметр [мм] 314 Ø фаски [мм] 120 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 20 Диаметр центрирования [мм] 76 Вес [кг] 7,64 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28164. У данной детали есть аналоги с номерами: 28164 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.