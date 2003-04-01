|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28164
|Наименование
|Диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) FEBI
|Толщина тормозного диска (мм)
|22
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|75,5
|Наружный диаметр [мм]
|314
|Ø фаски [мм]
|120
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|20
|Диаметр центрирования [мм]
|76
|Вес [кг]
|7,64
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
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2003.04 - Выпускается
VW
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2003.04 - Выпускается
VW
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VW
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VW
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2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
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