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Диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) FEBI артикул 28164 FEBI в Алматы

28164 FEBI Диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28164
Наименование Диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) FEBI
Толщина тормозного диска (мм) 22
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 75,5
Наружный диаметр [мм] 314
Ø фаски [мм] 120
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 20
Диаметр центрирования [мм] 76
Вес [кг] 7,64
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28164. У данной детали есть аналоги с номерами: 28164 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной VW Touareg (02-10) задний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

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