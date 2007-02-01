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28161F_диск тормозной задний! 18'\ Audi Q7 06>, Porshe Cayenne, VW Touareg 02> артикул 28161 FEBI в Алматы

28161 FEBI 28161F_диск тормозной задний! 18'\ Audi Q7 06>, Porshe Cayenne, VW Touareg 02>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 28161
Наименование 28161F_диск тормозной задний! 18'\ Audi Q7 06>, Porshe Cayenne, VW Touareg 02>
Толщина тормозного диска (мм) 28
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 2
Толщина [мм] 73,5
Наружный диаметр [мм] 358
Ø фаски [мм] 130
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 26
Диаметр центрирования [мм] 85
Вес [кг] 9,66
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
PORSCHE CAYENNE 3.0 Diesel 2010.06 - Выпускается
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Если хотите купить 28161F_диск тормозной задний! 18'\ Audi Q7 06>, Porshe Cayenne, VW Touareg 02> FEBI с артикулом 28161 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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