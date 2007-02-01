|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28161
|Наименование
|28161F_диск тормозной задний! 18'\ Audi Q7 06>, Porshe Cayenne, VW Touareg 02>
|Толщина тормозного диска (мм)
|28
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|2
|Толщина [мм]
|73,5
|Наружный диаметр [мм]
|358
|Ø фаски [мм]
|130
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|26
|Диаметр центрирования [мм]
|85
|Вес [кг]
|9,66
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.0 Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
3.6
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
4.2 S Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
4.2 S Diesel
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE
4.8 S
2010.06 - Выпускается
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
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