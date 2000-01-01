|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28138
|Наименование
|Ручка КПП 2 положения F 90, F/L/M 2000 28138
|Наружный диаметр [мм]
|40
|Количество присоединений
|3
|Цвет
|черный
|Вид эксплуатации
|пневматичексий
|Наружная длина [мм]
|125
|Ширина 1 [мм]
|50
|Ширина 2 [мм]
|67
|Внутренний диаметр 1(мм)
|12
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|10
|Вес [кг]
|0,200
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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