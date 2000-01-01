Цвет черный Вид эксплуатации пневматичексий Наружная длина [мм] 125 Ширина 1 [мм] 50 Ширина 2 [мм] 67 Внутренний диаметр 1(мм) 12 Внутренний диаметр 2 (мм) 10 Вес [кг] 0,200

Запчасть ручка КПП 2 положения F 90 F/L/M 2000 28138 представлена по производителю FEBI с артикулом 28138. У данной детали есть аналоги с номерами: 28138, 28138, 353201, 07200037, M5005293, 819701060, 81970106011. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ручка КПП 2 положения F 90 F/L/M 2000 28138 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.