|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28134
|Наименование
|Опора, стабилизатор
|Толщина [мм]
|50,5, 40
|Внутренний диаметр
|28
|Наружный диаметр [мм]
|60
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,40
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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