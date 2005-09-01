|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28125
|Наименование
|Ремкомплект PEUGEOT 306 (97-02) рычага переднего FEBI
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, спереди, сзади
|Вес [кг]
|0,930
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
XSARA PICASSO (N68)
1.6 16V
2005.09 - 2011.12
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