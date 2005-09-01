Вес [кг] 0,930

Запчасть ремкомплект PEUGEOT 306 (97-02) рычага переднего Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 28125. У данной детали есть аналоги с номерами: 28125 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект PEUGEOT 306 (97-02) рычага переднего Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.