|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|28122
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|размер под ключ (метрический)
|14 мм
|цвет
|серебряный
|наружная резьба
|M10 x 1,25
|длина
|61 мм
|материал
|сталь
|поверхность
|оцинкованный
|Сторона установки
|передний мост с обеих сторон
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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