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27986F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Mitsubishi Pajero all 94-01 артикул 27986 FEBI в Алматы

27986 FEBI 27986F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Mitsubishi Pajero all 94-01
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27986
Наименование 27986F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Mitsubishi Pajero all 94-01
парные номера артикулов 27985
Длина [мм] 79
Размер наружной резьбы M12 x 1,25
Цвет серебряный
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 0,29
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27986F_тяга стабилизатора переднего правая!\ Mitsubishi Pajero all 94-01 FEBI с артикулом 27986 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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