Вес [кг] 0,260

Запчасть трос стояночного тормоза центральныйSprinterprinter 414 представлена по производителю FEBI с артикулом 27974. У данной детали есть аналоги с номерами: 27974, 9044200485, 9044200485, A9044200485. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трос стояночного тормоза центральныйSprinterprinter 414 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.