Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 27949 Наименование Насос MERCEDES Actros подъема кабины FEBI Вес [кг] 2,60 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос Мерседес Актрос подъема кабины Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27949. У данной детали есть аналоги с номерами: 27949, 0015535901, 3755530001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос Мерседес Актрос подъема кабины Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.