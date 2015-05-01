|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27854
|Наименование
|27854F_тяга стабилизатора заднего!\ VW Caddy III all 04>
|Длина [мм]
|240
|Внутренний диаметр
|12,3
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,5
|Качество / класс
|10
|DIN / ISO
|985-10511
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,30
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.4
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 BiFuel
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.9 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.9 TDI 4motion
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 EcoFuel
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI 16V
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.4
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.6 BiFuel
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.9 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 EcoFuel
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI 16V
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
1.0 TSI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
1.2 TSI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
1.4 TGI CNG
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
1.4 TSI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
1.6 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
1.6 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
1.0 TSI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
1.2 TSI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
1.4 TGI CNG
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
1.4 TSI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
1.6 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
1.6 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
VW
CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH)
2.0 TDI
2015.05 - Выпускается
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