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27854F_тяга стабилизатора заднего!\ VW Caddy III all 04> артикул 27854 FEBI в Алматы

27854 FEBI 27854F_тяга стабилизатора заднего!\ VW Caddy III all 04>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27854
Наименование 27854F_тяга стабилизатора заднего!\ VW Caddy III all 04>
Длина [мм] 240
Внутренний диаметр 12,3
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Качество / класс 10
DIN / ISO 985-10511
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,30
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 2004.03 - Выпускается
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 2004.03 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 1.0 TSI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 1.2 TSI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 1.4 TSI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 1.6 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 1.6 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV УНИВЕРСАЛ (SAB, SAJ) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 1.0 TSI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 1.2 TSI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 1.4 TSI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 1.6 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 1.6 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается
VW CADDY IV ФУРГОН (SAA, SAH) 2.0 TDI 2015.05 - Выпускается

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