Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30,2 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 10,06 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная представлена по производителю FEBI с артикулом 27846. У данной детали есть аналоги с номерами: 27846, ZX100730, 5010229243, 46980000, 2208001, 5010488053, 366812. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.