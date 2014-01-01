Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 LHT, M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Тип резьбы с левой резьбой, с правой резьбой Размер конуса [мм] 30,2 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 38 Вес [кг] 7,3 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с корончатой гайкой и шплинтом Сторона установки от 1-го промеж.рыч.рул.привода ко 2-му промеж.рыч.рул.прив. Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть 27845 (FEBI) Тяга рулевая автомобиля продольная с корончатыми гайками и шплинтами представлена по производителю FEBI с артикулом 27845. У данной детали есть аналоги с номерами: 27845, 5010488051, 651026, 2109301, 2748302. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 27845 (FEBI) Тяга рулевая автомобиля продольная с корончатыми гайками и шплинтами на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.