|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27843
|Наименование
|МУФТА ВЕНТИЛЯТОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ MB OM501LA/OM502LA
|Количество присоединений
|4
|Вид эксплуатации
|электрический
|Вес [кг]
|13,488
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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