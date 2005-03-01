|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27842
|Наименование
|Тормозной шланг
|Длина [мм]
|590, 555
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1
|Ширина зева гаечного ключа
|14, 17
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,110
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 Ld
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
740 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
750 i, Li
2005.03 - 2008.08
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