Наружный диаметр [мм] 140 DIN / ISO 33117 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа Вес [кг] 2,548

Запчасть подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41 представлена по производителю FEBI с артикулом 27804. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX300036, 27804, 010390, 0019806702, 0059818305, 0059818605, 0059819905. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.