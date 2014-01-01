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Подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41 артикул 27804 FEBI в Алматы

27804 FEBI Подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27804
Наименование Подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41
Ширина [мм] 41
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 140
DIN / ISO 33117
Конструкция подшипника конический роликовый подшивник
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 2,548
Запчасть подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41 представлена по производителю FEBI с артикулом 27804. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX300036, 27804, 010390, 0019806702, 0059818305, 0059818605, 0059819905. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41 FEBI с артикулом 27804 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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