|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27804
|Наименование
|Подшипник задней ступицы VKHB2158 85*140*41
|Ширина [мм]
|41
|Внутренний диаметр
|85
|Наружный диаметр [мм]
|140
|DIN / ISO
|33117
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|2,548
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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