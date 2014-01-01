|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27797
|Наименование
|Фильтр масляный
|Исполнение фильтра
|Накручиваемый фильтр
|Высота [мм]
|264
|Внутренний диаметр
|93
|Наружный диаметр [мм]
|107
|Размер внутренней резьбы
|1 1/8" - 16
|Вес [кг]
|1,144
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Фильтр масляный FEBI с артикулом 27797 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита