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Фильтр масляный артикул 27797 FEBI в Алматы

27797 FEBI Фильтр масляный
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27797
Наименование Фильтр масляный
Исполнение фильтра Накручиваемый фильтр
Высота [мм] 264
Внутренний диаметр 93
Наружный диаметр [мм] 107
Размер внутренней резьбы 1 1/8" - 16
Вес [кг] 1,144

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АВТОДЕЛО 34496

Ключ ступицы *95 (6 граней) BPW, SAF, MAN (АвтоDело) (34496)
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр масляный FEBI с артикулом 27797 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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