|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27796
|Наименование
|Шпилька колеса М22х1,5х80/70,10.9 27796 FEBI
|Длина [мм]
|80
|Размер наружной резьбы
|M22 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|31
|Качество / класс
|10.9
|Материал
|сталь
|Поверхность
|фосфорированный
|Длина болта под головкой [мм]
|70
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Диаметр шлицевой части (накатка) [мм]
|25,3
|Ø головки болта [мм]
|35
|Вес [кг]
|0,290
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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