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Шпилька колеса М22х1,5х80/70,10.9 27796 FEBI артикул 27796 FEBI в Алматы

27796 FEBI Шпилька колеса М22х1,5х80/70,10.9 27796 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27796
Наименование Шпилька колеса М22х1,5х80/70,10.9 27796 FEBI
Длина [мм] 80
Размер наружной резьбы M22 x 1,5
Длина резьбы [мм] 31
Качество / класс 10.9
Материал сталь
Поверхность фосфорированный
Длина болта под головкой [мм] 70
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Диаметр шлицевой части (накатка) [мм] 25,3
Ø головки болта [мм] 35
Вес [кг] 0,290
Запчасть шпилька колеса М22х1 5х80 70 10.9 27796 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27796. У данной детали есть аналоги с номерами: 27796, PM5000737601, 5000737601, 110104250190, T425019. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шпилька колеса М22х1 5х80 70 10.9 27796 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шпилька колеса М22х1,5х80/70,10.9 27796 FEBI FEBI с артикулом 27796 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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