Длина резьбы [мм] 31 Качество / класс 10.9 Материал сталь Поверхность фосфорированный Длина болта под головкой [мм] 70 Сторона установки передняя ось, двусторонне Диаметр шлицевой части (накатка) [мм] 25,3 Ø головки болта [мм] 35 Вес [кг] 0,290

Запчасть шпилька колеса М22х1 5х80 70 10.9 27796 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27796. У данной детали есть аналоги с номерами: 27796, PM5000737601, 5000737601, 110104250190, T425019. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шпилька колеса М22х1 5х80 70 10.9 27796 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.