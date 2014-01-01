Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 60 Вес [кг] 16,960 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга поперечная рулевая L=1655 Рено Керакс/Магнум 27795 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27795. У данной детали есть аналоги с номерами: 27795, ZX140756, 7422163635, 5010587004, 0685198, 22163635, 21560957. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга поперечная рулевая L=1655 Рено Керакс/Магнум 27795 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.