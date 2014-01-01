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Тяга рулевая поперечная, L=1686mm PREMIUM dXi артикул 27794 FEBI в Алматы

27794 FEBI Тяга рулевая поперечная, L=1686mm PREMIUM dXi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27794
Наименование Тяга рулевая поперечная, L=1686mm PREMIUM dXi
Длина [мм] 1686
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5
Размер наружной резьбы M24 x 1,5
Размер конуса [мм] 30
Стойка Направляющая штанга
Сторона установки передний мост
Ø трубы [мм] 60
Вес [кг] 16,55
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть тяга рулевая поперечная L=1686mm Премиум dXi представлена по производителю FEBI с артикулом 27794. У данной детали есть аналоги с номерами: 27794, 21560963, 2183078, 220279, M4200178, 653012, 46850000. Запчасти подвески кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L=1686mm Премиум dXi на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти подвески кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая поперечная, L=1686mm PREMIUM dXi FEBI с артикулом 27794 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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