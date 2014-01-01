Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30 Стойка Направляющая штанга Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 60 Вес [кг] 16,55 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная L=1686mm Премиум dXi представлена по производителю FEBI с артикулом 27794. У данной детали есть аналоги с номерами: 27794, 21560963, 2183078, 220279, M4200178, 653012, 46850000. Запчасти подвески кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L=1686mm Премиум dXi на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти подвески кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.