|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27794
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная, L=1686mm PREMIUM dXi
|Длина [мм]
|1686
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|30
|Стойка
|Направляющая штанга
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|60
|Вес [кг]
|16,55
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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