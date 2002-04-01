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27726F_[N0347908S1] !к-кт крепежа верх. рычагов пер. подв.\ Audi A4/A6/A8, VW Passat B5 96> артикул 27726 FEBI в Алматы

27726 FEBI 27726F_[N0347908S1] !к-кт крепежа верх. рычагов пер. подв.\ Audi A4/A6/A8, VW Passat B5 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27726
Наименование 27726F_[N0347908S1] !к-кт крепежа верх. рычагов пер. подв.\ Audi A4/A6/A8, VW Passat B5 96>
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки передняя ось верхняя
Вес [кг] 0,077

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05
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Если хотите купить 27726F_[N0347908S1] !к-кт крепежа верх. рычагов пер. подв.\ Audi A4/A6/A8, VW Passat B5 96> FEBI с артикулом 27726 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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