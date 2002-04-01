|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27726
|Наименование
|27726F_[N0347908S1] !к-кт крепежа верх. рычагов пер. подв.\ Audi A4/A6/A8, VW Passat B5 96>
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|передняя ось верхняя
|Вес [кг]
|0,077
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.0 V6 TDI 4motion
2002.04 - Выпускается
VW
PHAETON (3D)
3.6 V6 4motion
2002.04 - Выпускается
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