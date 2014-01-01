Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 11,5 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить помпа Мерседес Аксор двигатель OM457, просто позвоните нам! Применяется на Мерседес Аксор, Mercedes Axor. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 27724. У данной детали есть аналоги с номерами: 012000457002, 0330200059, 20160345701, 20160345702, 4572000501, 4572002501, 457200250180. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.