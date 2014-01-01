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Помпа Mercedes Axor двигатель OM457 артикул 27724 FEBI в Алматы

27724 FEBI Помпа Mercedes Axor двигатель OM457
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27724
Наименование Помпа Mercedes Axor двигатель OM457
Материал крыльчатки водяного насоса Серый чугун
Материал прокладки резина, бумага
Материал Серый чугун
Число крыльев 12
Вес [кг] 11,5
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить помпа Мерседес Аксор двигатель OM457, просто позвоните нам! Применяется на Мерседес Аксор, Mercedes Axor. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 27724. У данной детали есть аналоги с номерами: 012000457002, 0330200059, 20160345701, 20160345702, 4572000501, 4572002501, 457200250180. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Помпа Mercedes Axor двигатель OM457 FEBI с артикулом 27724 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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