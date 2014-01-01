Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 10,7 для оригинального номера 457 200 29 01 S1 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Запчасть помпа Мерседес Аксор двигатель OM457HLA 27723 представлена по производителю FEBI с артикулом 27723. Применяется на Mercedes Axor. С двигателями OM457HLA, ОМ457. У данной детали есть аналоги с номерами: 012000457003, 130030011, 20160345703, 20200182, 203058, 4572000801, 4572000801. Запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить помпа Мерседес Аксор двигатель OM457HLA 27723, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.