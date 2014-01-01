menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Помпа Mercedes Axor двигатель OM457HLA 27723 артикул 27723 FEBI в Алматы

27723 FEBI Помпа Mercedes Axor двигатель OM457HLA 27723
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27723
Наименование Помпа Mercedes Axor двигатель OM457HLA 27723
Материал крыльчатки водяного насоса Серый чугун
Материал прокладки резина
Материал Серый чугун
Число крыльев 12
Вес [кг] 10,7
для оригинального номера 457 200 29 01 S1
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть помпа Мерседес Аксор двигатель OM457HLA 27723 представлена по производителю FEBI с артикулом 27723. Применяется на Mercedes Axor. С двигателями OM457HLA, ОМ457. У данной детали есть аналоги с номерами: 012000457003, 130030011, 20160345703, 20200182, 203058, 4572000801, 4572000801. Запчасти системы охлаждения грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить помпа Мерседес Аксор двигатель OM457HLA 27723, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы охлаждения грузовиков с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

С этим товаром покупают...

SAMPA 100301

Натяжной ролик, поликлиновой ремень

ZOMMER 8PK1614A

Ремень 1614 (8РК) (EPDM)  ПАЗ с дв. Cummins  ISDe 185,230,270, Mersedes-Benz Aor ATHLET ZOMMER

SAMPA 206382

Термостат, охлаждающая жидкость

TRIALLI 9PK2338

Ремень поликлиновой (9PK2338) для автомобилей КамАЗ 5490 (9PK2338)

ELRING 001796

Прокладка, крышка головки цилиндра
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Помпа Mercedes Axor двигатель OM457HLA 27723 FEBI с артикулом 27723 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0