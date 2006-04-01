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27700F_диск торм. зад. ! \ MB Sprinter, VW Crafter all 06> артикул 27700 FEBI в Алматы

27700 FEBI 27700F_диск торм. зад. ! \ MB Sprinter, VW Crafter all 06>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27700
Наименование 27700F_диск торм. зад. ! \ MB Sprinter, VW Crafter all 06>
Толщина тормозного диска (мм) 28
Число отверстий в диске колеса 6
Толщина [мм] 93
Наружный диаметр [мм] 303
Ø фаски [мм] 145
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 25
Диаметр центрирования [мм] 120
Вес [кг] 10,320
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 (906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 LGT 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 316 NGT (906.733) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Автобус (B906) 324 (906.733, 906.735) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 316 (906.635, 906.633) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 316 LGT (906.633, 906.635) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 316 NGT (906.633, 906.635) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Фургон (B906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 216 (906.113, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 224 (906.113, 906.213) 2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 210 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 211 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 211 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 213 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 214 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 215 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 216 (906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 216 CDI (906.711, 906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Автобус (B906) 224 (906.713) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 209 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 210 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 211 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 211 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 213 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 213 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 214 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 215 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 216 (906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 216 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 218 CDI (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (B906) 224 (906.613) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Фургон (B906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Автобус (B906) 513 CDI (906.655, 906.657) 2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Автобус (B906) 516 CDI (906.655, 906.657) 2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Автобус (B906) 519 CDI (906.655, 906.657) 2009.03 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 516 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Фургон (B906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) 2006.06 - 2013.12
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.0 TDI 4motion 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.0 TDI 4motion 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.0 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.0 TDI 4motion 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E) 2.5 TDI 2006.04 - Выпускается

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Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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