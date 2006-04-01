Количество крепежных отверстий 1 Толщина [мм] 71,4 Наружный диаметр [мм] 298 Ø фаски [мм] 130 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска полный Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 14 Диаметр центрирования [мм] 85 Вес [кг] 7,235 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной Мерседес Sprinter (W906) VW Crafter (06-) задний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27699. У данной детали есть аналоги с номерами: 27699, BCR311A, 0986479295, 08950914, 960565, FCR311A, BS7131. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной Мерседес Sprinter (W906) VW Crafter (06-) задний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.