|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27688
|Наименование
|Помпа Ман двигатель D2865 D2866 D2876 с ретардером
|Материал крыльчатки водяного насоса
|Серый чугун
|Материал прокладки
|резина
|Количество канавок
|2
|Материал
|Серый чугун
|Число крыльев
|12
|Вес [кг]
|11,425
|Ременной шкив
|с ремённым шкивом
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с уплотнениями
|для оригинального номера
|51.06500.6546
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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