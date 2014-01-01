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Помпа Ман двигатель D2865 D2866 D2876 с ретардером артикул 27688 FEBI в Алматы

27688 FEBI Помпа Ман двигатель D2865 D2866 D2876 с ретардером
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27688
Наименование Помпа Ман двигатель D2865 D2866 D2876 с ретардером
Материал крыльчатки водяного насоса Серый чугун
Материал прокладки резина
Количество канавок 2
Материал Серый чугун
Число крыльев 12
Вес [кг] 11,425
Ременной шкив с ремённым шкивом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
для оригинального номера 51.06500.6546
Соблюдать сервисную информацию
Если вы хотите купить помпа Ман двигатель D2865 D2866 D2876 с ретардером, просто позвоните нам! Применяется на MAN. С двигателями D2876. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI. У данной детали есть аналоги с номерами: 01200012, 022000286605, 03090900A, 1233500, 20160228665, 316013, 51065006546. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Помпа Ман двигатель D2865 D2866 D2876 с ретардером FEBI с артикулом 27688 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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