Количество канавок 2 Материал Серый чугун Число крыльев 12 Вес [кг] 11,425 Ременной шкив с ремённым шкивом Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями для оригинального номера 51.06500.6546 Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить помпа Ман двигатель D2865 D2866 D2876 с ретардером, просто позвоните нам! Применяется на MAN. С двигателями D2876. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI. У данной детали есть аналоги с номерами: 01200012, 022000286605, 03090900A, 1233500, 20160228665, 316013, 51065006546. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI.