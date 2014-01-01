Направление вращения по часовой стрелке Вид эксплуатации гидравлический Вес [кг] 2,7431 для оригинального номера 003 460 19 80

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