|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27670
|Наименование
|Насос ГУР Мерседес Актрос и топливный
|Давление [бар]
|180
|Размер внутренней резьбы
|1 x M26 x 1,5, 3 x M16 x 1,5
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Вид эксплуатации
|гидравлический
|Вес [кг]
|2,7431
|для оригинального номера
|003 460 19 80
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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