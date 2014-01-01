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Амортизатор рулевого управления артикул 27572 FEBI в Алматы

27572 FEBI Амортизатор рулевого управления
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27572
Наименование Амортизатор рулевого управления
Длина [мм] 378,5, 607,5
Цвет черный
Выталкивающая сила [N] 1600
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,850

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Амортизатор рулевого управления FEBI с артикулом 27572 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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