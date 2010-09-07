|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27568
|Наименование
|РМК V-образной тяги (центр) FM7/9/10/12
|Толщина [мм]
|59
|Внутренний диаметр
|11, 44
|Наружный диаметр [мм]
|90
|Сторона установки
|внутри
|Вес [кг]
|1,95
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с консистентной смазкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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