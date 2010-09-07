Наружный диаметр [мм] 90 Сторона установки внутри Вес [кг] 1,95 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с консистентной смазкой

Запчасть ремкомплект V-образной тяги (центр) FM 7/9/10/12 представлена по производителю FEBI с артикулом 27568. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект V-образной тяги (центр) FM 7/9/10/12, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.