|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27550
|Наименование
|Прокладка головки блока RENAULT дв.MIDR062045 (на 1 цилиндр) FEBI
|Внутренний диаметр
|128
|Наружный диаметр [мм]
|149
|Вес [кг]
|0,13
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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