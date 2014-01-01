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Комплект фильтра, салонный воздух артикул 27529 FEBI в Алматы

27529 FEBI Комплект фильтра, салонный воздух
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27529
Наименование Комплект фильтра, салонный воздух
Исполнение фильтра Фильтр активированного угля
Длина [мм] 233
Ширина [мм] 104
Высота [мм] 22
Вес [кг] 0,460

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект фильтра, салонный воздух FEBI с артикулом 27529 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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