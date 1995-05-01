Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

Запчасть датчик скорости VW Passat AUDI 100 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27500. У данной детали есть аналоги с номерами: 27500 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости VW Passat AUDI 100 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.