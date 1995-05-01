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Датчик скорости VW Passat AUDI 100 FEBI артикул 27500 FEBI в Алматы

27500 FEBI Датчик скорости VW Passat AUDI 100 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27500
Наименование Датчик скорости VW Passat AUDI 100 FEBI
Количество присоединений 2
Вес [кг] 0,018
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Запчасть датчик скорости VW Passat AUDI 100 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27500. У данной детали есть аналоги с номерами: 27500 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости VW Passat AUDI 100 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить Датчик скорости VW Passat AUDI 100 FEBI FEBI с артикулом 27500 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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