Размер внутренней резьбы M32 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30,2 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 9,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть тяга рулевая Рено продольная L=710 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27485. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX140747, 27485, 7421560825, 5010630637, 21560825, 25379255, 21163196. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Рено продольная L=710 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.