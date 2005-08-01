|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27467
|Наименование
|27467F_диск тормозной передний!\ Toyota Yaris 1.0 05>
|Толщина тормозного диска (мм)
|22
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Толщина [мм]
|46,3
|Наружный диаметр [мм]
|255
|Ø фаски [мм]
|100
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|19
|Диаметр центрирования [мм]
|55
|Вес [кг]
|5,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.0 (KSP130)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.0 (KSP130_)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.3 (NSP130_)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P13_)
1.5 Hybrid (NHP130_)
2010.12 - Выпускается
TOYOTA
YARIS (_P9_)
1.0 VVT-i (KSP90_)
2005.08 - 2011.12
TOYOTA
YARIS (_P9_)
1.3 VVT-i (SCP90_)
2005.08 - 2011.12
TOYOTA
YARIS / VIOS седан (_P9_)
1.0 (KSP92_)
2005.09 - 2013.10
TOYOTA
YARIS / VIOS седан (_P9_)
1.3 4WD (NCP92_, NCP96_)
2005.09 - 2013.10
TOYOTA
YARIS / VIOS седан (_P9_)
1.3 (NCP92_)
2005.09 - 2013.10
TOYOTA
YARIS / VIOS седан (_P9_)
1.3 (NCP92_, SCP92_)
2005.09 - 2013.10
TOYOTA
YARIS Фургон/хетчбэк (_P13_)
1.0 VVTi (KSP130)
2018.06 - Выпускается
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