menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

27467F_диск тормозной передний!\ Toyota Yaris 1.0 05> артикул 27467 FEBI в Алматы

27467 FEBI 27467F_диск тормозной передний!\ Toyota Yaris 1.0 05>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27467
Наименование 27467F_диск тормозной передний!\ Toyota Yaris 1.0 05>
Толщина тормозного диска (мм) 22
Число отверстий в диске колеса 4
Толщина [мм] 46,3
Наружный диаметр [мм] 255
Ø фаски [мм] 100
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 19
Диаметр центрирования [мм] 55
Вес [кг] 5,09

С этим товаром покупают...

SANGSIN BRAKE SP1377

Колодки тормозные передние SP1377
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) 2010.12 - Выпускается
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_) 2010.12 - Выпускается
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) 2010.12 - Выпускается
TOYOTA YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) 2010.12 - Выпускается
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) 2005.08 - 2011.12
TOYOTA YARIS (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_) 2005.08 - 2011.12
TOYOTA YARIS / VIOS седан (_P9_) 1.0 (KSP92_) 2005.09 - 2013.10
TOYOTA YARIS / VIOS седан (_P9_) 1.3 4WD (NCP92_, NCP96_) 2005.09 - 2013.10
TOYOTA YARIS / VIOS седан (_P9_) 1.3 (NCP92_) 2005.09 - 2013.10
TOYOTA YARIS / VIOS седан (_P9_) 1.3 (NCP92_, SCP92_) 2005.09 - 2013.10
TOYOTA YARIS Фургон/хетчбэк (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) 2018.06 - Выпускается

Если хотите купить 27467F_диск тормозной передний!\ Toyota Yaris 1.0 05> FEBI с артикулом 27467 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0