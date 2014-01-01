|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27460
|Наименование
|27460F_патрубок радиатора!\ BMW E36 2.0/2.3/2.5/2.8 M50/M52 90-00
|Проводка охлаждения
|от термостата к радиатору двигателя
|Сторона установки
|справа снизу
|Внутренний диаметр 1(мм)
|41,5
|Вес [кг]
|0,235
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|40,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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