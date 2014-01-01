|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27369
|Наименование
|Кран уровня пола кабины Premium , Входы: быстросборное соединение для пластиковых трубок (6mm)
|Сторона установки
|спереди слева
|Вес [кг]
|0,410
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Кран уровня пола кабины Premium , Входы: быстросборное соединение для пластиковых трубок (6mm) FEBI с артикулом 27369 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита