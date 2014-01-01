|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27357
|Наименование
|Клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357
|Давление [бар]
|10
|Напряжение [В]
|24
|Номинальная мощность [Вт]
|9
|Количество присоединений
|2
|Вид эксплуатации
|электро-пневматический
|Тип клапана
|Соленоидный клапан
|Вес [кг]
|0,35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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