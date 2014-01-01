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Клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357 артикул 27357 FEBI в Алматы

27357 FEBI Клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27357
Наименование Клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357
Давление [бар] 10
Напряжение [В] 24
Номинальная мощность [Вт] 9
Количество присоединений 2
Вид эксплуатации электро-пневматический
Тип клапана Соленоидный клапан
Вес [кг] 0,35
Запчасть клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357 представлена по производителю FEBI с артикулом 27357. Применяется на Рено Магнум, Renault Premium, Renault Kerax, Рено Премиум, Рено Керакс, Рено Мидлум, Renault Midlum, Renault Magnum. У данной детали есть аналоги с номерами: 5010270089, 5010360036, 665203. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357 FEBI с артикулом 27357 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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