Номинальная мощность [Вт] 9 Количество присоединений 2 Вид эксплуатации электро-пневматический Тип клапана Соленоидный клапан Вес [кг] 0,35

Запчасть клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357 представлена по производителю FEBI с артикулом 27357. Применяется на Рено Магнум, Renault Premium, Renault Kerax, Рено Премиум, Рено Керакс, Рено Мидлум, Renault Midlum, Renault Magnum. У данной детали есть аналоги с номерами: 5010270089, 5010360036, 665203. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан горного тормоза Рено Премиум Керакс Магнум Мидлум электромагнитный 27357, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.