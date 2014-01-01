|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27356
|Наименование
|Клапан электромагнитный глушения двигателя RVI Mudlum/Premium/Kerax 27356
|Давление [бар]
|15
|Напряжение [В]
|24
|Номинальная мощность [Вт]
|9
|Количество присоединений
|2
|Вид эксплуатации
|электро-пневматический
|Тип клапана
|Соленоидный клапан
|Вес [кг]
|0,35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Клапан электромагнитный глушения двигателя RVI Mudlum/Premium/Kerax 27356 FEBI с артикулом 27356 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита