Номинальная мощность [Вт] 9 Количество присоединений 2 Вид эксплуатации электро-пневматический Тип клапана Соленоидный клапан Вес [кг] 0,35

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