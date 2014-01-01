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27330F_втулка стабилизатора заднего! d20.6\ Ford Galaxy/VW Sharan/Seat Alhambra all 95> артикул 27330 FEBI в Алматы

27330 FEBI 27330F_втулка стабилизатора заднего! d20.6\ Ford Galaxy/VW Sharan/Seat Alhambra all 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27330
Наименование 27330F_втулка стабилизатора заднего! d20.6\ Ford Galaxy/VW Sharan/Seat Alhambra all 95>
Ширина [мм] 34
Внутренний диаметр 20,6
Наружный диаметр [мм] 34
Материал резина
Сторона установки Задний мост, внутри
Вес [кг] 0,030

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27330F_втулка стабилизатора заднего! d20.6\ Ford Galaxy/VW Sharan/Seat Alhambra all 95> FEBI с артикулом 27330 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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