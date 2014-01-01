|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27330
|Наименование
|27330F_втулка стабилизатора заднего! d20.6\ Ford Galaxy/VW Sharan/Seat Alhambra all 95>
|Ширина [мм]
|34
|Внутренний диаметр
|20,6
|Наружный диаметр [мм]
|34
|Материал
|резина
|Сторона установки
|Задний мост, внутри
|Вес [кг]
|0,030
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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