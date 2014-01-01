|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27262
|Наименование
|27262F_тяга стабилизатора переднего!\ Toyota Yaris/Yaris Verso 1.0-1.3/1.4D-4D 99>
|Длина [мм]
|97,5
|Наружный диаметр [мм]
|8,5
|Размер наружной резьбы
|M8 x 1,25
|Длина резьбы [мм]
|13
|Ширина зева гаечного ключа
|10, 13
|Стойка
|Соединительная штанга
|Поверхность
|оцинкованный
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,11
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой, с подкладными шайбами, с подшипником
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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