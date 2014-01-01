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27262F_тяга стабилизатора переднего!\ Toyota Yaris/Yaris Verso 1.0-1.3/1.4D-4D 99> артикул 27262 FEBI в Алматы

27262 FEBI 27262F_тяга стабилизатора переднего!\ Toyota Yaris/Yaris Verso 1.0-1.3/1.4D-4D 99>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 27262
Наименование 27262F_тяга стабилизатора переднего!\ Toyota Yaris/Yaris Verso 1.0-1.3/1.4D-4D 99>
Длина [мм] 97,5
Наружный диаметр [мм] 8,5
Размер наружной резьбы M8 x 1,25
Длина резьбы [мм] 13
Ширина зева гаечного ключа 10, 13
Стойка Соединительная штанга
Поверхность оцинкованный
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,11
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой, с подкладными шайбами, с подшипником
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 27262F_тяга стабилизатора переднего!\ Toyota Yaris/Yaris Verso 1.0-1.3/1.4D-4D 99> FEBI с артикулом 27262 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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Моторное масло
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