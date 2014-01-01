|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|27261
|Наименование
|Подшипник подвесной 27261 FEBI
|Внутренний диаметр
|85
|Конструкция подшипника
|подшипник качения
|Расстояние между отверстиями [мм]
|220
|Вес [кг]
|3,58
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с шариковым подшипником
|Соблюдать габариты
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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