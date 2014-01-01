Расстояние между отверстиями [мм] 220 Вес [кг] 3,58 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником Соблюдать габариты Соблюдать сервисную информацию

Запчасть подшипник подвесной 27261 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 27261. У данной детали есть аналоги с номерами: 27261, 284105, 81394106023, ZX100234, 359102, 925046, 42543603. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник подвесной 27261 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.